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В Польше проведут эксгумацию тела экс-президента Качиньского

Суббота, 15 октября 2016, 22:31

Лидер польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский согласился на эксгумацию тела брата - экс-президента Польши Леха Качиньского.

Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.

"Это законное решение прокуратуры, и я не вижу причин, почему в данном случае это было иначе", - сказал Качиньский.

Ранее Генпрокуратура Польши решили начать эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, внслидок которой погибла правительственная делегация, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Таким образом следственная группа намерена установить причины падения самолета.

Новая газета

Темы: ПольшаРосcияГенпрокуратура
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