В Одесі на АЗС сталися 2 вибухи

В Одесі на автозаправці сталася пожежа і два вибухи після того, як в АЗС в'їхав легковий автомобіль.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, інцидент стався ввечері 15 жовтня на вул. Військовий спуск близько 20.40.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав, водій і пасажири автомобіля встигли залишити його до вибуху.

На місці події працюють пожежники.

Як повідомляє Думская.net з посиланням на поліцію, триває оформлення матеріалів, встановлюється особа водія.