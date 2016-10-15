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В Одесі на АЗС сталися 2 вибухи

Субота, 15 жовтня 2016, 22:25

В Одесі на автозаправці сталася пожежа і два вибухи після того, як в АЗС в'їхав легковий автомобіль.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, інцидент стався ввечері 15  жовтня на вул. Військовий спуск близько 20.40.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав, водій і пасажири автомобіля встигли залишити його до вибуху.

На місці події працюють пожежники. 

Як повідомляє Думская.net з посиланням на поліцію, триває оформлення матеріалів, встановлюється особа водія.

 
Фото думская.net

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