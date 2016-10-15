В Одессе на АЗС произошли 2 взрыва
Суббота, 15 октября 2016, 22:25
В Одессе на автозаправке произошел пожар и два взрыва после того, как в АЗС въехал легковой автомобиль.
Как сообщает Интерфакс-Украна, инцидент произошел вечером 15 октября на ул. Военный спуск около 20.40.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, водитель и пассажиры автомобиля успели покинуть его до взрыва.
На месте происшествия работают пожарные.
Как сообщает Думская.net со ссылкой на полицию, продолжается оформление материалов, устанавливается личность водителя.