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На Донеччині біля магазину підірвали гранату: троє поранених

Субота, 15 жовтня 2016, 23:20

Внаслідок вибуху гранати у с. Олексієво-Дружківка (Донецька обл.) постраждали три людини.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили в управлінні Нацполіції у Донецькій області.

Повідомляється, що невідомий чоловік кинув гранату у бік людей, що стояли біля магазину. Постраждалі - двоє чоловіків та жінка - госпіталізовані з осколковими пораненнями ніг, живота та шиї. 

"Підривник намагався втекти, але був затриманий поліцейськими та доставлений до Дружківського відділення поліції", - зазначили в НП.

Теми: Донбасзброя
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