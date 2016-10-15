На Донеччині біля магазину підірвали гранату: троє поранених

Внаслідок вибуху гранати у с. Олексієво-Дружківка (Донецька обл.) постраждали три людини.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили в управлінні Нацполіції у Донецькій області.

Повідомляється, що невідомий чоловік кинув гранату у бік людей, що стояли біля магазину. Постраждалі - двоє чоловіків та жінка - госпіталізовані з осколковими пораненнями ніг, живота та шиї.

"Підривник намагався втекти, але був затриманий поліцейськими та доставлений до Дружківського відділення поліції", - зазначили в НП.