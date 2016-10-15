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В Донецкой области возле магазина взорвали гранату: трое раненых

Суббота, 15 октября 2016, 23:20

В результате взрыва гранаты в с. Алексеево-Дружковка (Донецкая обл.) пострадали три человека.

Об этом вечером 15 октября сообщили в управлении Нацполиции в Донецкой области.

Сообщается, что неизвестный мужчина бросил гранату в направлении людей, стоявших у магазина. Пострадавшие - двое мужчин и женщина - госпитализированы с осколочными ранениями ног, живота и шеи. 

"Взрыватель пытался бежать, но был задержан полицейскими и доставлен в Дружковское отделение полиции", - отметили в НП.

Темы: Донбассоружие
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