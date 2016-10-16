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ЗМІ: Меркель хоче запропонувати нові санкції проти РФ

Неділя, 16 жовтня 2016, 00:56
ЗМІ: Меркель хоче запропонувати нові санкції проти РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір виступити за посилення санкцій відносно Росії через її дії в Сирії.

Про це повідомляє сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, передають "Українські новини".

Розглядається можливість введення санкцій в області літакобудування і в сферах, які пов'язані з оборонною промисловістю.

Ця тема буде обговорюватися на засіданні Європейської ради, яке пройде 20-21 жовтня.

Газета уточнює, що президент США Барак Обама готовий надати підтримку Меркель, якщо країни-члени ЄС прийдуть до спільної думки з приводу нових обмежувальних заходів відносно Москви.

В останні кілька місяців надзвичайно загострилася ситуація в сирійському місті Алеппо. Сполучені Штати звинувачують сирійську владу і Росію в бомбардуванні мирних жителів і озброєної опозиції.

Теми: МеркельсанкціїРосія
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