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СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ

Воскресенье, 16 октября 2016, 00:56
СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступить за ужесточение санкций в отношении России из-за ее действий в Сирии.

Об этом сообщает сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, передают "Українські новини".

Рассматривается возможность введения санкций в области самолетостроения и в сферах, которые связаны с оборонной промышленностью.

Эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета, которое пройдет 20-21 октября.

Газета уточняет, что президент США Барак Обама готов оказать поддержу Меркель, если страны-члены ЕС придут к общему мнению по поводу новых ограничительных мер в отношении Москвы.

В последние несколько месяцев чрезвычайно обострилась ситуация в сирийском городе Алеппо. Соединенные Штаты обвиняют сирийские власти и Россию в бомбардировках мирных жителей и вооруженной оппозиции.

Темы: МеркельсанкцииРосcия
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