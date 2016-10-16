Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У тисняві на релігійному заході в Індії загинули понад 20 осіб

Неділя, 16 жовтня 2016, 04:41

Щонайменше 24 людини загинули в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.

Про це повідомляє ВВС.

У релігійному заході в місті Варанасі брали участь багато тисяч послідовників індуїстського гуру Джая Гурудева.

За повідомленнями індійських ЗМІ, тиснява сталася, коли поліція спробувала відтіснити людей, щоб розвантажити міст. У цей час, як повідомляють, в натовпі хтось сказав, що міст руйнується, і це спровокувало паніку.

Тисняви - не рідкість в Індії, де на релігійні та політичні заходи часто приходить величезна кількість людей, а заходи безпеки часто бувають незадовільними.

У жовтні 2013 року в штаті Мадхья-Прадеш жертвами тисняви стали понад 110 осіб.

Теми: Індія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Індія
Foxconn інвестує $600 мільйонів в Індію для виробництва компонентів для iPhone і чипів
Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: