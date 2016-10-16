У тисняві на релігійному заході в Індії загинули понад 20 осіб

Щонайменше 24 людини загинули в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.

Про це повідомляє ВВС.

У релігійному заході в місті Варанасі брали участь багато тисяч послідовників індуїстського гуру Джая Гурудева.

За повідомленнями індійських ЗМІ, тиснява сталася, коли поліція спробувала відтіснити людей, щоб розвантажити міст. У цей час, як повідомляють, в натовпі хтось сказав, що міст руйнується, і це спровокувало паніку.

Тисняви - не рідкість в Індії, де на релігійні та політичні заходи часто приходить величезна кількість людей, а заходи безпеки часто бувають незадовільними.

У жовтні 2013 року в штаті Мадхья-Прадеш жертвами тисняви стали понад 110 осіб.