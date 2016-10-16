Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В давке на религиозном мероприятии в Индии погибли более 20 человек

Воскресенье, 16 октября 2016, 04:41

По меньшей мере 24 человека погибли в результате давки на индуистской церемонии на севере Индии.

Об этом сообщает ВВС.

В религиозном мероприятии в городе Варанаси участвовали многие тысячи последователей индуистского гуру Джая Гурудева.

По сообщениям индийских СМИ, давка произошла, когда полиция попыталась оттеснить людей, чтобы разгрузить мост. В это время, как сообщают, в толпе кто-то сказал, что мост рушится, и это спровоцировало панику.

Давки - не редкость в Индии, где на религиозные и политические мероприятия часто приходит огромное количество людей, а меры безопасности часто бывают неудовлетворительными.

В октябре 2013 года в штате Мадхья-Прадеш жертвами давки стали более 110 человек.

Темы: Индия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: