Трамп запропонував Клінтон пройти тест на допінг
Неділя, 16 жовтня 2016, 05:48
Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував своєму основному супернику - демократу Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед наступними дебатами.
Про це повідомляє CNN.
Раніше в суботу Трамп припустив, що Клінтон перед дебатами, які пройшли минулої неділі, прийняла допінг, щоб виступити краще.
За словами республіканця, Клінтон на початку дебатів була більш енергійною, а під кінець дискусії стала слабшою.
При цьому ніяких доказів того, що Клінтон приймала допінг, Трамп не привів.
У штабі Клінтон заявили, що Трамп намагається придушити активність виборців своєю "ганебною спробою зірвати вибори за кілька тижнів до того, як вони пройдуть".