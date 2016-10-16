Трамп запропонував Клінтон пройти тест на допінг

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував своєму основному супернику - демократу Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед наступними дебатами.

Про це повідомляє CNN.

Раніше в суботу Трамп припустив, що Клінтон перед дебатами, які пройшли минулої неділі, прийняла допінг, щоб виступити краще.

За словами республіканця, Клінтон на початку дебатів була більш енергійною, а під кінець дискусії стала слабшою.

При цьому ніяких доказів того, що Клінтон приймала допінг, Трамп не привів.

У штабі Клінтон заявили, що Трамп намагається придушити активність виборців своєю "ганебною спробою зірвати вибори за кілька тижнів до того, як вони пройдуть".