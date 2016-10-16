Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп запропонував Клінтон пройти тест на допінг

Неділя, 16 жовтня 2016, 05:48

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував своєму основному супернику - демократу Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед наступними дебатами.

Про це повідомляє CNN.

Раніше в суботу Трамп припустив, що Клінтон перед дебатами, які пройшли минулої неділі, прийняла допінг, щоб виступити краще.

За словами республіканця, Клінтон на початку дебатів була більш енергійною, а під кінець дискусії стала слабшою.

При цьому ніяких доказів того, що Клінтон приймала допінг, Трамп не привів.

У штабі Клінтон заявили, що Трамп намагається придушити активність виборців своєю "ганебною спробою зірвати вибори за кілька тижнів до того, як вони пройдуть".

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
У Білому домі стежать за групою Вагнера, але не знають, де Пригожин
Білий дім: США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: