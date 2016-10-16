Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп предложил Клинтон пройти тест на допинг

Воскресенье, 16 октября 2016, 05:48

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил своему основному сопернику – демократу Хиллари Клинтон пройти тест на допинг перед следующими дебатами.

Об этом сообщает CNN.

Ранее в субботу Трамп предположил, что Клинтон перед дебатами, которые прошли в минувшее воскресенье, приняла допинг, чтобы выступить лучше.

По словам республиканца, Клинтон в начале дебатов была более энергичной, а к концу дискуссии стала слабее.

При этом никаких доказательств того, что Клинтон принимала допинг, Трамп не привел.

В штабе Клинтон заявили, что Трамп пытается подавить активность избирателей своей "постыдной попыткой сорвать выборы за несколько недель до того, как они пройдут".

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
США
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на рекордные около $900 млрд
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: