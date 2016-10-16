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У Франківську учасник масової бійки побив патрульного

Неділя, 16 жовтня 2016, 12:33

В Івано-Франківську один з учасників масової бійки завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському.

Як повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківська, 16 жовтня близько 4-ї години ранку біля нічного клубу на вулиці Галицькій сталася масова бійка.

Порушники не реагували на багаторазові зауваження та попередження патрульних, які приїхали на місце пригоди, та продовжували вчиняти протиправні дії.

Під час конфлікту один з порушників кілька разів ударив патрульного в лице. Тоді патрульний застосував спецзасіб - газовий балончик "Терен 4М", але й на це чоловік не зреагував.

З метою припинення правопорушення інспектор патрульної поліції оголив табельну вогнепальну зброю та здійснив один постріл угору.

Поліціанти затримали трьох чоловіків, які чинили їм опір. Один з них, який вдарив поліцейського - 31-річний уродженець Тлумацького району. За протиправні дії затриманим загрожує кримінальна відповідальність.

Патрульного шпиталізували. Згідно з попереднім діагнозом, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і перелом кісток носа.

Всі матеріали справи, включно з відеозаписами з нагрудних відеореєстраторів патрульних, Управління патрульної поліції Івано-Франківська передало слідчим для встановлення обставин справи. Триває слідство.

Українська правда

Теми: Івано-Франківськ
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