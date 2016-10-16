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Майже 9 тисяч жителів Криму отримали українські паспорти після анексії

Неділя, 16 жовтня 2016, 13:25

Понад 8,8 тисячі жителів Криму отримали паспорти громадянина України після анексії Росією півострова.

Про це повідомила заступник начальника відділу реєстрації та еміграції департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС України Галина Суботенко на круглому столі у Києві, повідомляє Крим.Реалії.

"За цей час було оформлено 354 паспорти у формі картки. Більшість наших громадян оформляють паспорти у формі книжечки. За цей період було оформлено, видано і здійснено обмін паспорта громадянина України у формі книжечки 8,5 тисячам наших громадян", – розповіла вона.

За словами Суботенко, кримчани вважають кращими звичні паспорти у формі книжечки, оскільки з ними легше перетнути адмінкордон між материковою Україною і анексованим Кримом.

Також, за її даними, за період анексії Криму жителям півострова у відомстві надали близько 80,5 тисяч адміністративних послуг.

"Зокрема, це послуги з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографій у паспорт громадянина України у формі книжечки, видача тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України, видача проїзних документів", – пояснила Суботенко.

Теми: Крим
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