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Почти 9 тысяч жителей Крыма получили украинские паспорта после аннексии

Воскресенье, 16 октября 2016, 13:25

Более 8,8 тысячи жителей Крыма получили паспорта гражданина Украины после аннексии Россией полуострова.

Об этом сообщила замначальника отдела регистрации и эмиграции департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации ГМС Украины Галина Суботенко на круглом столе в Киеве, сообщает Крым.Реалии.

"За это время было оформлено 354 паспорта в форме карточки. Большинство наших граждан оформляют паспорта в форме книжечки. За этот период было оформлено, выдано и осуществлен обмен паспорта гражданина Украины в форме книжечки 8,5 тысячам наших граждан", - рассказала она.

По словам Суботенко, крымчане отдают предпочтение привычным паспортам в форме книжечки, поскольку с ними легче пересечь админграницу между материковой Украины и аннексированным Крымом.

Также, по ее данным, за период аннексии Крыма жителям полуострова в ведомстве предоставили около 80,5 тысяч административных услуг.

"В частности, это услуги по оформлению, выдаче, обмену паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, выдача временных удостоверений, подтверждающих личность гражданина Украины, выдача проездных документов", - пояснила Суботенко.

Темы: Крым
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