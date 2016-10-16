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Бойовики обстріляли Попасну, в поліклініці вилетіли вікна

Неділя, 16 жовтня 2016, 14:46
Бойовики обстріляли Попасну, в поліклініці вилетіли вікна

Бойовики в суботу ввечері обстріляли місто Попасна Луганської області.

Про це повідомив в ефірі каналу "112 Україна" мер міста Юрій Онищенко.

За його словами, обстріл почався в суботу ввечері і тривав кілька годин.

"У будівлі поліклініки повилітали всі вікна. Поруч пошкоджено два житлові 2-поверхові будинки. 1 снаряд потрапив в квартиру", - розповів мер Попасній.

Також, за його словами, зруйновано близько 10-15 госпбудівель.

Як повідомив Онищенко, жертв і постраждалих в результаті обстрілу немає.

Українська правда

Теми: Луганська областьАТО
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