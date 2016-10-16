Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мар'їнці від обстрілу пошкоджено 8 будинків

Неділя, 16 жовтня 2016, 15:54
У Мар'їнці від обстрілу пошкоджено 8 будинків

За ніч у Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено 8 будинків.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, обстріл тривав приблизно з 23.00 по 1.00.

 
Всі фото поліції Донеччини

До Мар’їнського відділення поліції продовжують надходити повідомлення від громадян про зруйноване житло.

 

Усього наразі відомо про 8 постраждалих цієї ночі будинків, серед яких приміщення ДСНС, комунального підприємства, житлова п’ятиповерхівка та ще 4 приватні будинки.

 

Прямим влученням зруйноване кафе на пр. Ворошилова.

 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

З ранку на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Загалом за цей тиждень у Мар’їнці в результаті артударів терористів пошкоджено 16 будинків.

За ніч у Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено 8 будинків.

Як відомо, раніше мер Попасної (Луганська обл.) Юрій Онищенко повідомив, що ввечері у суботу бойовики обстріляли місто, обстріл тривав кілька годин, у будівлі поліклініки вибито усі вікна, пошкоджено 2 житлові будинки, один снаряд потрапив у квартиру, зруйновано близько 10-15 госпбудівель.

Українська правда

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: