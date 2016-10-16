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В Марьинке от обстрела повреждены 8 зданий

Воскресенье, 16 октября 2016, 15:54
В Марьинке от обстрела повреждены 8 зданий

За ночь в Марьинке в результате обстрела боевиков повреждено 8 зданий.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрел продолжался примерно с 23.00 до 1.00.

 
Все фото полиции Донецкой области

В Марьинское отделение полиции продолжают поступать сообщения от граждан о разрушенном жилье.

 

Всего в настоящее время известно о 8 пострадавших ночью домах, среди которых помещение ГСЧС, коммунального предприятия, жилая пятиэтажка и еще 4 частных дома.

 

Прямым попаданием разрушено кафе на пр. Ворошилова.

 

По предварительной информации, пострадавших нет.

 

С утра на местах обстрела работает следственно-оперативная группа.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Всего за эту неделю в Марьинке в результате артударов террористов повреждены 16 домов.

Как известно, ранее мэр Попасной (Луганская обл.) Юрий Онищенко сообщил, что вечером в субботу боевики обстреляли город, обстрел продолжался несколько часов, в здании поликлиники выбиты все окна, повреждены 2 жилых дома, один снаряд попал в квартиру, разрушены около 10- 15 хозпостроек.

Украинская правда 

Темы: Донбасс
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