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У Києві "замінували" станцію метро, де ведуть скандальне будівництво

Неділя, 16 жовтня 2016, 16:27

У Києві станція метро "Героїв Дніпра" не працює для пасажирів через повідомлення про мінування.

Про це вдень 16 жовтня повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Анонімний дзвінок про мінування "Героїв Дніпра". Проводимо перевірку. Станція не працює для пасажирів", - йдеться  у повідомленні. 

Як відомо,  над станцією "Героїв Дніпра" проводиться будівництво торгово-розважального центру, петиція до Київради з вимогою зупинити будівництво набрала 10 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.  

У свою чергу столична влада оприлюднила протокол громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального центру над метро "Героїв Дніпра", з якого випливає, що міська громада нібито підтримує цей проект, хоча раніше проводила акції протесту проти будівельних робіт. 

Згідно з документом, громадяни не заперечують проти зведення трирівневого ТРЦ, а лише зобов’язують метрополітен, ДАБІ та контролюючі органи забезпечити безпеку громадян та контроль будівельних робіт над станцією метро.

Украинская правда 

Теми: Київметро
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