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В Киеве "заминировали" станцию метро, где ведут скандальное строительство

Воскресенье, 16 октября 2016, 16:27

В Киеве станция метро "Героев Днепра" не работает для пассажиров из-за сообщения о минировании.

Об этом днем 16 октября сообщило в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Анонимный звонок о минировании" Героев Днепра ". Проводим проверку. Станция не работает для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как известно, над станцией "Героев Днепра" ведется строительство торгово-развлекательного центра, петиция в Киевсовет с требованием остановить строительство набрала 10 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

В свою очередь столичная власть обнародовала протокол общественных слушаний по строительству торгово-развлекательного центра над метро "Героев Днепра", из которого следует, что городская община якобы поддерживает этот проект, хотя проводила акции протеста против строительных работ.

Согласно документу, граждане не возражают против строительства трехуровневого ТРЦ, а лишь обязывают метрополитен, ГАСК и контролирующие органы обеспечить безопасность граждан и контроль строительных работ над станцией метро.

Украинская правда

Темы: Киевметро
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