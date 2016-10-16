Путін: не знаємо, як далеко зайде Трамп у співпраці з РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру перешкоджати виборчому процесу у Сполучених Штатах Америки.

Про це Путін заявив на саміті країн групи БРІКС в індійському штаті Ґоа, повідомляє "Радіо Свобода"

"Я хочу заспокоїти усіх, в тому числі наших американських партнерів і друзів: ми не будемо впливати на хід виборчої кампанії у Сполучених Штатах", – заявив він.

За словами Путіна, Москва "не знає, що буде після президентських виборів у США".

"Як буде після виборів, ми точно не знаємо. Ми не знаємо, чи буде реалізовувати свої наміри кандидат в президенти Дональд Трамп, як далеко він піде у співпраці з нами. Чи буде реалізовувати свої погрози і чи буде реалізована жорстка риторика щодо Росії з боку пані Гілларі Клінтон, якщо вона стане президентом. Може, вона теж скорегує позицію", – додав президент РФ.

Як відомо, раніше кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово схвально відгукнувся про президента РФ Володимира Путіна. Він також заявляв, що якщо стане президентом США, готовий розглянути визнання Криму частиною Росії.

Згодом Трамп скоригував слова про своє ставлення до Путіна - після того як його конкурент на виборах - демократ Хілларі Клінтон - звинуватила його в "заграванні" з російським президентом.