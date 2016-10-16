Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Не знаем, как далеко зайдет Трамп в сотрудничестве с РФ

Воскресенье, 16 октября 2016, 22:28

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать избирательному процессу в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Путин заявил на саммите стран группы БРИКС в индийском штате Гоа, сообщает "Радио Свобода".

"Я хочу успокоить всех, в том числе наших американских партнеров и друзей: мы не будем влиять на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах", - заявил он.

По словам Путина, Москва "не знает, что будет после президентских выборов в США".

"Как будет после выборов, мы точно не знаем. Мы не знаем, будет ли реализовывать свои намерения кандидат в президенты Дональд Трамп, как далеко он пойдет в сотрудничестве с нами. Будет ли реализовывать свои угрозы и будет ли реализована жесткая риторика в отношении России со стороны госпожа Хиллари Клинтон, если она станет президентом. Может, она тоже скорректирует позицию", - добавил президент РФ.

Как известно, ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно лестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине. Он также заявлял, что если станет президентом США, готов рассмотреть признание Крыма частью России.

Позже Трамп скорректировал слова о своем отношении к Путину, после того как его конкурент на выборах – демократ Хиллари Клинтон - обвинила его в "заигрывании" с российским президентом.

Темы: СШАвиборыПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
США
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: