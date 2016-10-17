Полозов передбачає нові репресії проти членів Меджлісу

Щодо найактивніших членів Меджлісу кримськотатарського народу, найімовірніше, будуть порушувати кримінальні справи.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в ефірі каналу 112 Україна, пише Крим.Реалії.

"У найближчій перспективі я не виключаю, що низка адміністративних справ щодо представників Меджлісу (я думаю, що частина статей буде все-таки і кримінальна і стосуватиметься найбільш активних членів Меджлісу) буде наступним витком цих акцій залякування", – сказав Полозов.

Напередодні адвокат говорив, що в анексованому Криму проти нього збираються порушити кримінальну справу.

Як відомо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 квітня заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова.

Світова спільнота висловила рішучий протест у зв'язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії.

29 вересня Верховний суд Росії у відповідь на апеляцію підтвердив заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.