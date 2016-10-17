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Полозов предвидит новые репрессии против членов Меджлиса

Понедельник, 17 октября 2016, 04:00

Против активных членов Меджлиса крымскотатарского народа, скорее всего, будут возбуждать уголовные дела.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в эфире канала 112 Украина, пишет Крым.Реалии.

"В ближайшей перспективе я не исключаю, что ряд административных дел в отношении представителей Меджлиса (я думаю, что часть статей будет все-таки и уголовное и касаться наиболее активных членов Меджлиса) будет следующим витком этих акций устрашения", - сказал Полозов.

Накануне адвокат говорил, что в аннексированном Крыму против него собираются возбудить уголовное дело.

Как известно, подконтрольный России Верховный суд Крыма 26 апреля запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса направил апелляцию в Верховный суд России.

29 сентября Верховный суд России в ответ на апелляцию подтвердил запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

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