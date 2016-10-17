У Північній Кароліні підпалили штаб-квартиру республіканців
Невідомі, розбивши скло, кинули пляшку із запалювальною сумішшю в штаб-квартиру Республіканської партії США.
Про це, посилаючись на агенство AFP, пише DW.com.
Приміщенню завдано серйозної шкоди. На сусідній будівлі злочинці залишили напис: "Нацисти-республіканці, забирайтеся з міста, або буде гірше".
У Республіканській партії підпал назвали актом "політичного тероризму". Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп поклав відповідальність на своїх політичних супротивників.
"Тварини, що представляють Хілларі Клінтон і демократів в Північній Кароліні, щойно закидали запалювальними бомбами наше відділення в окрузі Оранж, тому що ми перемагаємо", - написав політик у мікроблозі Twitter.
Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 жовтня 2016 р.
У свою чергу, Хілларі Клінтон назвала інцидент "жахливим і неприйнятним".
"Дуже рада, що ніхто не постраждав", - підкреслила вона.
The attack on the Orange County HQ @NCGOP office is horrific and unacceptable. Very grateful that everyone is safe.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 жовтня 2016 р.