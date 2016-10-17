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В Северной Каролине подожгли штаб-квартиру республиканцев

Понедельник, 17 октября 2016, 06:37

Неизвестные, разбив стекло, бросили бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру Республиканской партии США.

Об этом, ссылаясь на агенство AFP, пишет DW.com.

Помещению нанесен серьезный ущерб. На соседнем здании преступники оставили надпись: "Нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, или будет хуже".

В Республиканской партии поджог назвали актом "политического терроризма". Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность на своих политических противников.

"Животные, представляющие Хиллари Клинтон и демократов в Северной Каролине, только что забросали зажигательными бомбами наше отделение в округе Оранж, потому что мы побеждаем", – написал политик в микроблоге Twitter.

В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала инцидент "ужасным и неприемлемым". "Очень рада, что никто не пострадал", - подчеркнула она. 

Темы: США
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