Прокурор Запорожской области подал в отставку – СМИ
Понедельник, 17 октября 2016, 10:35
Прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал в отставку.
Об этом сообщают в понедельник "Українські новини", ссылаясь на информированный источник.
"Ушел с должности", – заявил собеседник агентства.
По его словам, Шацкий лично принял такое решение и написал заявление об увольнении.
Собеседник сообщил, что Шацкий уже попрощался с коллективом прокуратуры области.
Как сообщалось, ранее Шацкий обратился с иском в Киевский окружной административный суд с просьбой признать незаконным приказ генпрокурора Юрия Луценко о проведении проверок в прокуратуре и отстранении его с должности.
Генпрокуратура заявляла об установлении ряда нарушений при проверке деятельности прокуратуры Запорожской области.