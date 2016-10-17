Прокурор Запорожской области подал в отставку – СМИ

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал в отставку.

Об этом сообщают в понедельник "Українські новини", ссылаясь на информированный источник.

"Ушел с должности", – заявил собеседник агентства.

По его словам, Шацкий лично принял такое решение и написал заявление об увольнении.

Собеседник сообщил, что Шацкий уже попрощался с коллективом прокуратуры области.

Как сообщалось, ранее Шацкий обратился с иском в Киевский окружной административный суд с просьбой признать незаконным приказ генпрокурора Юрия Луценко о проведении проверок в прокуратуре и отстранении его с должности.

Генпрокуратура заявляла об установлении ряда нарушений при проверке деятельности прокуратуры Запорожской области.