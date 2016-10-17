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НАБУ: Аваков не повідомив нових даних про "чорну бухгалтерію" ПР

Понеділок, 17 жовтня 2016, 10:52

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не надав слідству нової інформації у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

"Аваков був допитаний детективами НАБУ за вказівкою прокурора. Нової інформації він не надав, але був допитаний. Вказівку ​​виконано", – сказав Холодницький.

Він не виключив, що деякі фігуранти цієї справи, які виїхали за кордон, можуть у майбутньому повернутися.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро допитало Авакова у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.

Теми: Партія регіонівАваковНАБУ
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