НАБУ: Аваков не повідомив нових даних про "чорну бухгалтерію" ПР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не надав слідству нової інформації у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.



Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький.



"Аваков був допитаний детективами НАБУ за вказівкою прокурора. Нової інформації він не надав, але був допитаний. Вказівку ​​виконано", – сказав Холодницький.



Він не виключив, що деякі фігуранти цієї справи, які виїхали за кордон, можуть у майбутньому повернутися.



Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро допитало Авакова у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.