НАБУ: Аваков не сообщил новой информации о "черной бухгалтерии" ПР
Министр внутренних дел Арсен Аваков не предоставил следствию новой информации по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.
"Аваков был допрошен детективами НАБУ по указанию прокурора. Новой информации он не предоставил, но был допрошен. Указание выполнено", – сказал Холодницкий.
Он не исключил, что некоторые фигуранты этого дела, которые выехали за границу, могут в будущем вернуться.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро допросило Авакова по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Ранее Аваков передал НАБУ четыре страницы "черной бухгалтерии".
Он так и не ответил на вопрос УП, откуда в МВД эти страницы.