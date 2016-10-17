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НАБУ: Аваков не сообщил новой информации о "черной бухгалтерии" ПР

Понедельник, 17 октября 2016, 10:52

Министр внутренних дел Арсен Аваков не предоставил следствию новой информации по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

"Аваков был допрошен детективами НАБУ по указанию прокурора. Новой информации он не предоставил, но был допрошен. Указание выполнено", – сказал Холодницкий.

Он не исключил, что некоторые фигуранты этого дела, которые выехали за границу, могут в будущем вернуться.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро допросило Авакова по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Ранее Аваков передал НАБУ четыре страницы "черной бухгалтерии".

Он так и не ответил на вопрос УП, откуда в МВД эти страницы.

Темы: Партия регионовАваковНАБУ
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