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Від "пальонки" померли ще троє людей – вже 58 смертей

Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:03

Уже 58 людей померли від отруєння сурогатним алкоголем, із них троє померли 14 жовтня.

Загалом станом на 9 ранку 17 жовтня зареєстровано 135 випадків отруєння алкоголем, повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

У п’ятницю у Харківській області від отруєння помер мешканець с. Слобідське, а також двоє жителів смт Високий, госпіталізовані 12-го та 13-го жовтня.

Загалом на Харківщині 91 людина отруїлася алкоголем, із них померли 44. За даними судово-медичної експертизи, у Харківській області метиловий спирт виявлено у 30 померлих.

У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано. Загалом там отруїлися алкоголем 44 особи, померли – 14.

Зокрема:

- Запорізька область (м. Вільнянськ, с. Українка, с. Матвіївка, с. Любимівка Вільнянського району): отруїлося - 17 осіб;

- Дніпропетровська область (с. Катьощине Томаківського району): отруїлося – 8, з них померла -1 особа;

- Житомирська область (м. Бердичів): отруїлося – 3 особи, з них померла 1 особа;

- Донецька область (м. Лиман): отруїлося – 9 осіб, з них 5 померло;

- Луганська область (м. Рубіжне): отруїлося та померло 2 особи;

- Миколаївська область (м. Миколаїв): отруїлося та померло 5 осіб.

За результатами судмедекспертизи, у Миколаївській області у 5 померлих виявлено в крові метанол, а в Житомирській області 1 померлому встановлено посмертний діагноз: отруєння метиловим спиртом.

Теми: здоров'япродуктиХарківська областькримінал
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