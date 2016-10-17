От "палёнки" умерли еще три человека – уже 58 смертей

Уже 58 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, из них трое умерли 14 октября.

В целом по состоянию на 9 утра 17 октября зарегистрировано 135 случаев отравления алкоголем, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В пятницу в Харьковской области от отравления умер житель с. Слободское, а также двое жителей пгт Высокий, госпитализированные 12-го и 13-го октября.

В целом на Харьковщине 91 человек отравился алкоголем, из них умерли 44. По данным судебно-медицинской экспертизы, в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 30 умерших.

В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано. В целом там отравились алкоголем 44 человека, умерли – 14.

В частности:

- Запорожская область (г. Вильнянск, с. Украинка, с. Матвеевка, с. Любимовка Вильнянского района): отравилось – 17 человек;

- Днепропетровска область (с. Катёщино Томаковского района): отравилось – 8, из них умер 1 человек;

- Житомирская область (г. Бердичев): отравилось – 3 человека, из них умер 1 человек;

- Донецка область (г. Лиман): отравилось – 9 человек, из них 5 умерло;

- Луганска область (г. Рубежное): отравилось и умерло – 2 человека;

- Николаевская область (г. Николаев): отравилось и умерли 5 человек.

По результатам судмедэкспертизы, в Николаевской области у 5 умерших обнаружен в крови метанол, а в Житомирской области 1 умершему установлен посмертный диагноз: отравление метиловым спиртом.