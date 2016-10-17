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Жодних штурмів Авдіївки бойовики не здійснюють

Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:10

Жодних наступів бойовиків в Авдіївці, як про це повідомили деякі ЗМІ, в понеділок не відбувається.

Про це "Українській правді" повідомив речник 81 бригади Костянтин Татаркін.

"Були обстріли. Активного наступу немає. Все відбувається в рамках допустимого", - сказав він.

"Сьогодні вранці обстріляли, але з неважкої зброї – СПГ, стрілецька зброя", - додав Татаркін.

Водночас, за інформацією бійців, в районі Авдіївки був один "середній" поранений, сьогодні – двоє "легких".

Раніше ЗМІ з посиланням на капелана Християнської служби порятунку Володимира повідомили, про нібито спроби бойовиків взяти штурмом позиції ЗСУ.

Українська правда

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