Никаких штурмов Авдеевки боевики не осуществляют
Понедельник, 17 октября 2016, 12:10
Никаких наступлений боевиков в Авдеевке, как об этом сообщили некоторые СМИ, в понедельник не происходит.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь 81 бригады Константин Татаркин.
"Были обстрелы. Активного наступления нет. Все происходит в рамках допустимого", - сказал он.
"Сегодня утром обстреляли, но из нетяжелого оружия - СПГ, стрелковое оружие", - добавил Татаркин.
В то же время, по информации бойцов, в районе Авдеевки был один "средний" раненный, сегодня - два "легких".
Ранее СМИ со ссылкой на капеллана Христианской службы спасения Владимира сообщили о якобы попытке боевиков это взять штурмом позиции ВСУ.
Украинская правда