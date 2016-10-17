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Никаких штурмов Авдеевки боевики не осуществляют

Понедельник, 17 октября 2016, 12:10

Никаких наступлений боевиков в Авдеевке, как об этом сообщили некоторые СМИ, в понедельник не происходит.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь 81 бригады Константин Татаркин.

"Были обстрелы. Активного наступления нет. Все происходит в рамках допустимого", - сказал он.

"Сегодня утром обстреляли, но из нетяжелого оружия - СПГ, стрелковое оружие", - добавил Татаркин.

В то же время, по информации бойцов, в районе Авдеевки был один "средний" раненный, сегодня - два "легких".

Ранее СМИ со ссылкой на капеллана Христианской службы спасения Владимира сообщили о якобы попытке боевиков это взять штурмом позиции ВСУ.

Украинская правда

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