За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 7 поранено – штаб
Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:40
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 7 зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 7 отримали поранення", – повідомив речник АТО.
За словами полковника, 1 боєць загинув у Новозванівці та троє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ще один військовий отримав поранення в Авдіївці, двоє – у Верхньоторецькому, 1 – у Кримському внаслідок ворожих обстрілів.
Українська правда