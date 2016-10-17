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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 7 поранено – штаб

Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:40

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 7 зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 7 отримали поранення", – повідомив речник АТО.

За словами полковника, 1 боєць загинув у Новозванівці та троє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ще один військовий отримав поранення в Авдіївці, двоє – у Верхньоторецькому, 1 – у Кримському внаслідок ворожих обстрілів.

Українська правда

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Теми: АТО
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