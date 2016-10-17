За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 7 ранены – штаб
Понедельник, 17 октября 2016, 12:40
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 7 получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 7 получили ранения", – сообщил спикер АТО.
По словам полковника, 1 боец погиб в Новозвановке и трое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Еще один военный получил ранения в Авдеевке, двое – в Верхнеторецком, один – в Крымском в результате вражеских обстрелов.
Украинская правда