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За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 7 ранены – штаб

Понедельник, 17 октября 2016, 12:40

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 7 получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 7 получили ранения", – сообщил спикер АТО.

По словам полковника, 1 боец погиб в Новозвановке и трое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Еще один военный получил ранения в Авдеевке, двое – в Верхнеторецком, один – в Крымском в результате вражеских обстрелов.

Украинская правда

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Темы: АТО
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