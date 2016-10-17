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Омелян: українські аеропорти мають відмовитися від російської мови

Понеділок, 17 жовтня 2016, 14:08

Аеропорт "Бориспіль" та інші українські аеропорти мають позбутися російської мови та комуністичних назв.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час апаратної наради, повідомляє прес-служба міністерства.

За його словами, вся інформація, яка розміщується в аеропортах України на електронних табло, вивісках, покажчиках або озвучується через гучномовці, має бути українською та англійською мовами.

"Ніякої російської мови не має бути. Це не тільки питання вживання державної мови – це питання самоповаги, в першу чергу. Так само і працівники аеропортів при спілкуванні з пасажирами мають послуговуватись українською або англійською мовами", - сказав він.

Також він підкреслив, що відповідно до Закону про декомунізацію, має відбутися зміна назв підприємств і установ, які мають відбиток радянщини.

"Це більшою мірою стосується Укрзалізниці, бо ще й досі є низка станцій, які носять радянські назви. Але якщо аеропорт має термінал, склад, або хоча б кафе, в назві яких прослідковується радянський слід, це має бути змінено до першого грудня. Це питання принципове", - сказав він.

Омелян звернеться з відповідним проханням до всіх авіакомпаній, які здійснюють авіаперевезення в Україні, щодо використання виключно англійської та української мов.

Як відомо Мінінфрастуктури планувало перейменувати аеропорт "Бориспіль", проте професійна спілка держпідприємства не підтримала ініціативу зміни назви. 

Українська правда

Теми: аеропортдекомунізаціяБориспіль
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