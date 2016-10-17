Зупиненим поліцією водіям хочуть заборонити залишати машину

У пакеті законів, підготовлених для реформування поліції, міститься пункт про заборону водієві і пасажирам виходити з автомобіля при зупинці поліцейським.

Про це начальник правового департаменту Нацполіції Володимир Жиденко заявив у понеділок в ході круглого столу в Києві на тему законодавчих ініціатив реформування поліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами це пропонується для безпеки водія, пасажира автомобіля і самого поліцейського.

Також там пропонується посилення покарання за втечу з місця ДТП. За його словами, планується розширення санкцій аж до позбавлення права керування транспортним засобом.

Також, за словами Жиденка, планується збільшення тривалості адміністративного арешту за певні правопорушення з трьох годин до 24-х. Зокрема, мова йде про адмінпорушення, вчинених у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

Також він повідомив, що пропонується удосконалити систему тимчасового затримання транспортного засобу. В даний час, за його словами, ця норма розмита.

"Це робиться для того, щоб громадянин знав, що якщо він поставив машину в тому чи іншому місці, то транспортний засіб може бути евакуйовано на штрафмайданчик", – сказав Жиденко.

Одним з найважливіших моментів він назвав намір зробити необов'язковим присутність двох свідків при огляді людини на сп'яніння. За його словами, це робиться для того, щоб поліцейському, приміром, не доводилося шукати вночі двох свідків, які б підтвердили стан сп'яніння затриманого.

Також планується удосконалити процедуру надання поліцейському документів для огляду.

"Для того, щоб чітко було встановлено, що повинен зробити водій транспортного засобу, це приписується і вдосконалюється", – сказав він.

Що стосується безпосередньо закону про Національну поліцію, то в нього планується внести точкові зміни. Зокрема, передбачається запровадити обов'язок поліцейського незалежно від посади, місцезнаходження і часу доби здійснювати всі можливі заходи із захисту громадян від протиправних посягань – так званий принцип безперервності роботи поліцейського.

Також, за словами начальника департаменту, більш детально прописуються обов'язки поліцейського при пред'явленні посвідчення, вводиться система ідентифікації захисного спорядження, яке використовується поліцейськими підрозділами особливого призначення. Крім того, пропонується вдосконалити систему застосування поліцейськими спецзасобів.

Крім цього, пропонується унормувати порядок і строки зберігання відеозаписів з поліцейських камер.

"Багато було фейкових повідомлень про те, що нібито поліція хоче заборонити знімати поліцейських своїми камерами. Вводиться чітка норма про те, що будь-яка особа може проводити фото- і відеозйомку поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, якщо це не створює перешкод для здійснення нею правоохоронної діяльності", – розповів він.