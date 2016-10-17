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Остановленным полицией водителям хотят запретить покидать машину

Понедельник, 17 октября 2016, 14:09

В пакете законов, подготовленных для реформирования полиции, содержится пункт о запрете водителю и пассажирам выходить из автомобиля при остановке полицейским.

Об этом начальник правового департамента Нацполиции Владимир Жиденко заявил в понедельник в ходе "круглого стола" в Киеве на тему законодательных инициатив реформирования полиции, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам это предлагается для безопасности водителя, пассажира автомобиля и самого полицейского.

Также там предлагается усиление наказания за побег с места ДТП. По его словам, планируется расширение санкций вплоть до лишения права управления транспортным средством.

Также, по словам Жиденко, планируется увеличение длительности административного ареста за определенные правонарушения с трех часов до 24-х. В частности, речь идет об админнарушениях, совершенных в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Также он сообщил, что предлагается усовершенствовать систему временного задержания транспортного средства. В настоящее время, по его словам, эта норма размыта.

"Это делается для того, чтобы гражданин знал, что если он поставил машину в том или ином месте, то транспортное средство может быть эвакуировано на штрафплощадку", – сказал Жиденко.

Одним из самых важных моментов он назвал намерение сделать необязательным присутствие двух свидетелей при освидетельствовании человека на опьянение. По его словам, это делается для того, чтобы полицейскому, к примеру, не приходилось искать ночью двух свидетелей, которые бы подтвердили состояние опьянения задержанного.

Также планируется усовершенствовать процедуру предоставления полицейскому документов для осмотра.

"Для того, чтобы четко было установлено, что должен сделать водитель транспортного средства, это приписывается и совершенствуется", – сказал он.

Что касается непосредственно закона о Национальной полиции, то в него планируется внести точечные изменения. В частности, предполагается ввести обязанность полицейского вне зависимости от должности, местонахождения и времени суток осуществлять все возможные мероприятия по защите граждан от противоправных посягательств – так называемый принцип беспрерывности работы полицейского.

Также, по словам начальника департамента, более детально прописываются обязанности полицейского при предъявлении удостоверения, вводится система идентификации защитного снаряжения, которое используется полицейскими подразделениями особого назначения. Кроме того, предлагается усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Помимо этого, предлагается нормировать порядок и сроки хранения видеозаписей с полицейских камер.

"Много было фейковых сообщений о том, что якобы полиция хочет запретить снимать полицейских своими камерами. Вводится четкая норма о том, что любое лицо может проводить фото- и видеосъемку полицейского при выполнении им служебных обязанностей, если это не создает препятствий для осуществления им правоохранительной деятельности", – рассказал Жиденко.

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Темы: полициятранспортМВД
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