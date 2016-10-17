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СБУ закликала громадян посилити пильність через загострення в зоні АТО

Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:59

У зв'язку із загостренням ситуації у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України закликає громадян у всіх регіонах країни бути пильними та інформувати правоохоронців про виявлені підозрілі предмети та осіб.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У разі їх виявлення громадян просять звертатися за номером гарячої лінії 0 800 501 482 та за телефонами довіри регіональних управлінь спецслужби.

У відомстві запевнили, що "ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем".

Як відомо, у понеділок керівник фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак закликав СБУ посилити антитерористичні заходи через вбивство бойовика "Мотороли" у Донецьку.

Українська правда

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Теми: СБУАТОтероризм
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