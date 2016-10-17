Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У СБУ кажуть, що смерть "Мотороли" вигідна Кремлю

Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:41

У Службі безпеки України не виключають, що бойовика так званої "ДНР" Арсена Павлова відомого під прізвиськом "Моторола", убили російські спецслужби.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі каналу "112 Україна".

"Наші служби хотіли б, звичайно, пана "Моторолу", вірніше Арсена Павлова, мати в своїх руках як свідка. Він проходить як обвинувачений у багатьох справах, основа яких – підозра і звинувачення у терористичній діяльності й убивстві наших громадян. Але, крім того, він ще був живим свідком подій і міг вказати на конкретні прізвища тих співробітників російських спецслужб, які давали вказівки бойовикам вбивати наших співвітчизників", – заявив він.

"Тому позиція нашої служби така: такі люди мають відповідати, в першу чергу, перед законом, і вони мають опинитися на лаві підсудних", – додав Ткачук.

На його думку, на території ОРДЛО "є елементи зачистки"

"Ще з початку, мабуть, першої чеченської кампанії російські спецслужби взяли на озброєння методи терористів фактично – і вони не гребують використанням саме таких способів, щоб прибирати неугодних їм людей", – сказав Ткачук.

"Павлов дуже багато знав і міг багато розказати. Тому треба дивитися, у першу чергу, кому це вигідно. А вигідно це російському керівництву – і політичному, і керівникам російських спецслужб – щоб потім самі вони завдяки такому свідку, як Павлов, не опинилися на лаві підсудних у якомусь із європейських судів", – заявив він.

Представник СБУ відзначив, що дуже швидко й агресивно на смерть "Мотороли" відреагував ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

"Ми не допустимо того, щоб на території нашої держави відбулися якісь теракти. Ми спільно з колегами з інших правоохоронних органів зробимо усе, щоб ніякі провокації не було вчинені на нашій території, прикриваючись помстою за вбивство Арсена Павлова", – сказав Ткачук.

Він підозрює, що Захарченко вже сам боїться за власне життя.

Як відомо, 16 жовтня одного з відомих бойовиків "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола" підірвали в контрольованому бойовиками Донецьку в ліфті дому, де він жив.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив у цьому вбивстві українських диверсантів і заявив, що замахом на "Моторолу" Київ оголосив війну "ДНР" – і порадив українським військовим боятися помсти.

Також він сказав, що замовники вбивства "Мотороли" відомі, але не назвав імен.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасДНРтероризмСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: