Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Межигір'я: сину Януковича оголосили підозру

Понеділок, 17 жовтня 2016, 16:32

Генпрокуратура повідомила про підозру Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією "Межигір’я".

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у понеділок.

В Генпрокуратурі нагадали, що у кримінальному провадженні щодо заволодіння державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн – резиденцією "Межигір’я", та його легалізації повідомлено про підозру колишньому президенту Віктору  Януковичу.

"Водночас у ході розслідування, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру сину В. Януковича – О. Януковичу у причетності до зазначеного заволодіння державним майном", - сказано у повідомленні.

Він підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених статтями "організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі", "пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем", "пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом".

Вказується, що Олександра Януковича, слідство оголосило у розшук та отримало дозвіл суду на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відомстві нагадали, що вчинення вказаних злочинів також інкримінується колишньому голові правління національної акціонерної компанії "Надра України" Едуарду Ставицькому та директору товариства з обмеженою відповідальністю "Танталіт" Павлу Литовченку, які оголошені в розшук.

Українська правда

Теми: ЯнуковичМежигір’яГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: