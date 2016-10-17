Дело Межигорья: сыну Януковичу объявили подозрение

Генпрокуратура сообщила о подозрении Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией "Межигорье".

Об этом говорится в сообщении ГПУ в понедельник.

В Генпрокуратуре напомнили, что в уголовном производстве о завладении государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн - резиденцией "Межигорье", и его легализации сообщено о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу.

"Вместе с тем в ходе расследования, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении сыну Януковича - А. Януковичу в причастности к указанному завладение государственным имуществом", - говорится в сообщении.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству", "пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением", "пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем".

Указывается, что Александра Януковича, следствие объявило в розыск и получило разрешение суда на его задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве напомнили, что совершение указанных преступлений также инкриминируется бывшему председателю правления национальной акционерной компании "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого и директору общества с ограниченной ответственностью "Танталит" Павлу Литовченко, которые объявлены в розыск.

Украинская правда