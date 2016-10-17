В Криму хочуть поставити пам'ятник Путіну зі штурвалом

В анексованому Росією Криму кримські ветерани російського руху хочуть встановити пам'ятник президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив так званий "кримський депутат" Сергій Шувайников, передають "РИА Новости".

За задумом Путін повинен буде постати в образі капітана корабля, який привів "Крим в рідну Гавань після довгого плавання".

Збір коштів на встановлення пам'ятника вже оголосили. Всього хочуть витратити близько 10 мільйонів рублів.



За словами Шувайникова пам'ятник-символ являє собою постамент, на якому стоїть російський капітан за штурвалом корабля.

"Якщо вийде і ми зможемо зібрати гроші, то пам'ятник встановимо до президентських виборів в 2018 році, якщо немає, то значить після виборів, але пам'ятник все одно буде", - сказав він.