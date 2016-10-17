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В Крыму хотят поставить памятник Путину со штурвалом

Понедельник, 17 октября 2016, 17:32

В аннексированном Россией Крыму крымские ветераны российского движения хотят установить памятник президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил так называемый "крымский депутат" Сергей Шувайников, передают "РИА Новости".

По замыслу Путин должен будет предстать в образе капитана корабля, который привел "Крым в родную Гавань после долгого плавания".

Сбор средств на установку памятника уже объявили. Всего хотят потратить около 10 млн рублей.

По словам Шувайникова памятник-символ представляет собой постамент, на котором стоит российский капитан за штурвалом корабля.

"Если получится и мы сможем собрать деньги, то памятник установим до президентских выборов в 2018 году, если нет, то значит после выборов, но памятник все равно будет", - сказал он.

Темы: ПутинаннексияКрым
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