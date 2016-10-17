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Спостерігачі ОБСЄ уже повернулися в Золоте

Понеділок, 17 жовтня 2016, 17:41

Патрулі ОБСЄ повернулися на ділянку розведення сил в Золотому.

Про це повідомив заступник голови спостережної місії ОБСЄ Александр Хуг в ефірі 112 телеканалу.

Він зазначив, що спостерігачі СММ перебували там спільно з представниками СЦКК, коли потрапили під обстріл.

За словами Хуга, члени патруля ОБСЄ на авто покинули це місце, а представники СЦКК були змушені сховатися за пунктом спостереження.

Однак, за словами Хука, спостерігачі ОБСЄ вже повернулися в Золоте.

Відповідаючи на питання про вбивство бойовика "Мотороли", Хуг заявив, що знає про таких повідомленнях, але СММ ОБСЄ не може підтвердити цю інформацію.

Він також зазначив, що здатність моніторингу ОБСЄ в районі Станиці Луганської обмежена. При цьому Хуг зазначив, що місія має намір встановити там технічні засоби спостереження.

Як відомо, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл в районі спостережного пункту Золоте Луганської області, в результаті якого постраждали.

Тетяна Кусок, УП

Теми: ОБСЄ
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