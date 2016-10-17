На Маріупольському напрямку бойовики у понеділок стріляли найбільше

Проросійські бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України у понеділок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 13 обстрілів.

"По захисниках Талаківки ворог застосовував міномети 120 та 82 калібрів, озброєння БМП. Ствольну артилерію калібру 122мм, міномети обох калібрів було задіяно у Широкиному і Водяному, а у Новотроїцькому окупанти застосували стрілецьку зброю", - зазначили у прес-центрі.

Водночас на Луганському напрямку відбулися 2 збройні провокації проти сил АТО.

"В напрямку підрозділів Збройних Сил України в Новоолександрівці ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 3 обстріли українських позицій. "Зокрема, в районі Авдіївки та Луганського противник стріляв по українським позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів, а у Верхньоторецькому – з мінометів", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда