На Мариупольском направлении боевики в понедельник стреляли больше всего

Пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в понедельник.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 13 обстрелов.

"По защитникам Талаковки враг применял минометы 120 и 82 калибров, вооружения БМП. Ствольную артиллерию калибра 122-мм, минометы обоих калибров было задействовано в Широкино и Водяном, а в Новотроицком оккупанты применили стрелковое оружие", - отметили в пресс-центре.

В то же время на Луганском направлении произошли 2 вооруженные провокации против сил АТО.

"В направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоалександровке враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 3 обстрела украинских позиций. "В частности, в районе Авдеевки и Луганского противник стрелял по украинским позициям из стрелкового оружия и гранатометов, а в Верхнеторецком - из минометов", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда