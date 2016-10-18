Через скандальне будівництво на "Героїв Дніпра" перекривали дорогу

Увечері 17 жовтня біля станції метро "Героїв Дніпра", де ведеться скандальне будівництво ТРЦ, активісти перекривали рух транспорту.

Згідно з відео з місця події, яке оприлюднене у мережі, на місці була присутня поліція, між правоохоронцями та мітингувальниками відбулася сутичка.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ, на акцію протесту прийшли близько 300 осіб, під час акції у натовп мітингувальників проти скандальної забудови в'їхав автомобіль.

"Повалити паркан навколо будівництва вони не намагалися, хоча постійно біля нього перебували близько 100 мітингувальників. Частина з них перекрила дорогу на кільці навколо станції метро. Порядок на акції охороняли кілька сотень силовиків. Після перекриття траси вони почали розгортати автомобілі від натовпу, але кілька автомобілів встигли проїхати до мітингувальників. Оскільки скупчення людей було нещільним, одному з авто поліцейські дали сигнал їхати далі. Але учасники акції протесту заблокували машині проїзд. В результаті легковик скоїла наїзд на мітингувальників", - йдеться у повідомленні.

Люди розбіглися в сторони, а одна особа залишилася на капоті: машина провезли людину понад 10 метрів, а потім, різко загальмувавши, скинула на землю.

"Поліцейські, які стояли в декількох метрах від події, оперативно на нього не відреагували. Уже після наїзду патрулі вирушили за автомобілем у погоню і, судячи з переговорів через рації, затримали водія", - зазначено у повідомленні.

До мітингувальників приєдналися нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.

Як зазначив Соболєв, ініціативна група мешканців у вівторок, 18 жовтня, має надати трьох людей, які зможуть "на місці контролювати, що (на будівництві) відноситься до метро, а що - до можливого ТРЦ".

Соболєв додав, що на засіданні земельної комісії Київради депутати "Самопомочі" підтримають проект рішення про розірвання договору оренди з забудовниками: "Втратять право на землю - відповідно, втратять право на будь-яке будівництво.

Також зазначено, що одним з мітингарів до суду подано позов проти забудови території .

"Суд ще до вирішення справи по суті може прийняти ухвалу про зупинення будівництва. Якщо ви її отримаєте, вона може стати підставою, щоб не дозоляти будівництво тут", - додав Соболєв.

Як відомо, будівництво торгового центру почалося у липні. Громадськості повідомили про те, що на ділянці проводять зміцнення ґрунтів. На початку серпня на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" поряд з оголошенням про проведення робіт з укріплення грунтів повісили проект майбутнього ТЦ. 7 вересня забудовники почали зносити один з вестибюлів станції.

Невдоволені мешканці Києва проводили неодноразові пікети проти забудови, петиція до Київради з вимогою зупинити будівництво набрала 10 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

У свою чергу столична влада оприлюднила протокол громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального центру над метро "Героїв Дніпра", з якого випливає, що міська громада нібито підтримує цей проект, хоча раніше проводила акції протесту проти будівельних робіт.

Українська правда