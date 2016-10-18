Из-за скандального строительства на "Героев Днепра" перекрывали дорогу

Вечером 17 октября у станции метро "Героев Днепра", где ведется скандальное строительство ТРЦ, активисты перекрывали движение транспорта.

Согласно видео с места события, обнародованном в сети, на месте присутствовала полиция, между правоохранителями и митингующими произошла стычка.

Как сообщает ЛігаБізнесІнформ, на акцию протеста пришли около 300 человек, во время акции в толпу митингующих против скандальной застройки въехал автомобиль.

"Повалить забор вокруг строительства они не пытались, хотя постоянно у него находились около 100 митингующих. Часть из них перекрыла дорогу на кольце вокруг станции метро. Порядок на акции охраняли несколько сотен силовиков. После перекрытия трассы они начали разворачивать автомобили от толпы, но несколько автомобилей успели проехать к митингующим. Поскольку скопления людей было неплотным, одной из машин полицейские дали сигнал ехать дальше. Но участники акции протеста заблокировали машине проезд. В результате легковушка совершила наезд на митингующих", - говорится в сообщении.

Люди разбежались в стороны, а один человек остался на капоте: машина провезла его более 10 метров, а затем, резко затормозив, сбросила на землю.

"Полицейские, которые стояли в нескольких метрах от события, оперативно на него не отреагировали. Уже после наезда патрули отправились за автомобилем в погоню и, судя по переговорам через рации, задержали водителя", - говорится в сообщении.

К митингующим присоединились нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.

Как отметил Соболев, инициативная группа жителей во вторник, 18 октября, должна предоставить трех человек, которые смогут "на месте контролировать, что (в строительстве) относится к метро, а что - к возможному ТРЦ".

Соболев добавил, что на заседании земельной комиссии Киевсовета депутаты "Самопомочи" поддержат проект решения о расторжении договора аренды с застройщиками: "Потеряют права на землю - соответственно, потеряют право на любое строительство", пояснил он.

Также отмечается, что один из митингующих в суд подал иск против застройки территории.

"Суд еще до решения дела по существу может принять решение об остановке строительства. Если вы получите такое решение, оно может стать основанием, чтобы не дозоляты разрешать строительство здесь", - добавил Соболев.

Как известно, строительство торгового центра началось в июле. Общественности сообщили о том, что на участке проводят укрепление грунта. В начале августа на выходе из станции метро "Героев Днепра" рядом с объявлением о проведении работ по укреплению грунтов повесили проект будущего ТЦ. 7 сентября застройщики начали сносить один из вестибюлей станции.

Недовольные жители Киева проводили неоднократные пикеты против застройки, петиция в Киевсовет с требованием остановить строительство набрала 10 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

В свою очередь столичная власть обнародовала протокол общественных слушаний по строительству торгово-развлекательного центра над метро "Героев Днепра", из которого следует, что городская община якобы поддерживает этот проект, хотя проводила акции протеста против строительных работ.

Украинская правда