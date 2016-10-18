На Львівщині трьох депутатів міськради затримали за хабарництво

У Львівській області трьох депутатів Винниківської міської ради викрили на хабарництві та затримали.

Про це повідомили в облуправлінні СБУ,

"Один з посадовців є заступником голови постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектури. Затримані вимагали від підприємця 10 тисяч доларів та однокімнатну квартиру вартістю понад 350 тис. гривень. В "обмін" депутати обіцяли бізнесмену сприяння у продовженні оренди земельної ділянки для зведення багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

Питання було затверджено для розгляду під час чергової сесії міської ради. Співробітники спецслужби затримали депутатів у місті під час отримання 10 тисяч доларів.

Українська правда