На Львовщине трех депутатов горсовета задержали за взяточничество

Во Львовской области трех депутатов Винниковского городского совета разоблачили во взяточничестве и задержали.

Об этом сообщили в облуправлении СБУ,

"Один из чиновников является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, охраны окружающей среды и архитектуры. Задержанные требовали от предпринимателя 10 000 долларов и однокомнатную квартиру стоимостью более 350 тыс. гривен. В "обмен" депутаты обещали бизнесмену содействие в продлении аренды земельного участка для возведения многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Вопрос был утвержден для рассмотрения во время очередной сессии городского совета. Сотрудники спецслужбы задержали депутатов в городе при получении десяти 10 тысяч долларов.

Украинская правда